Докажите, что произведение А.С.Пушкина «Дубровский» - роман, а не повесть

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Роману свойственн необычный герой в необыкновенных обстоятельствах. В начале есть конфликт, который перерастает в юольшее и толкает на безумные поступки. Дубровский - именно такой герой и именно такая ситуация складывается в романе " Дубровский"