Выполни деление: (56a+32):4 Ответ: (результатзаписывай без промежутков; используй латинскую раскладку)
Математика
Выполни деление: (56a+32):4 Ответ: (результатзаписывай без промежутков; используй латинскую раскладку)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(56а+32):4=14а+8 .................
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