Описать пятилетки СССР

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Первая пятилетка (1928-1932 гг.) Задачи которые были поставлены в первой пятилетки заключались в повышение роста промышленной продукции на 136%, производительности труда на 110%, снижение себестоимости продукции на 35%. Также в завершение таких построек как Днепрогэс и Турксиб к 1930 г. Было решено построить свыше 1200 заводов (по словам одного из делегатов V съезда Советов, при утверждении этих планов создавалось впечатление, что Рыков сидит на огромном сундуке с деньгами и раздает заводы всем, кто пожелает). Преимущество отдавалось тяжелой промышленности, именно в нее вложили 78% бюджета. Несмотря на чрезмерное повышение производительности продукции, на шестнадцатом съезде партии было принято выполнить задуманное в четыре, а не пять лет. Следовало ожидать, что не всем планам было дано осуществиться. К 1930 году было заморожено строительство сотни объектов. Не хватало сырья, технического оборудования и рабочей силы. Из-за нехватки ресурсов было решено передать их распределение в руки административных структур. Именно они решали, какое предприятие и в какой очередности получит необходимые им материалы. Конечно, это привело к упадку многих предприятий, которые стояли в конце списка, так как не были задействованы главным образом в пятилетнем плане. Предприятия, которые первыми получали все им необходимое, такие как: металлургический комбинат в Кузнецке и Магнитогорске, тракторные заводы в Харькове и Челябинске и тд., являли собой пример всей стране в производстве.Система приоритетов сработала, но она не была выходом в сложившейся ситуации, скорее это была полумера, которая не дала развалиться экономике СССР в начале 30-ых г. двадцатого века. Еще одной проблемой являлся недобор квалифицированных кадров. Эту проблему себе создала сама партия. С 1928 по 1931 гг. была развернута кампания против "буржуазных специалистов". Такое решение было принято, чтобы укрепить власть своей партии в стране, так как почти 80% высшего руководства занимали свои посты еще при старой власти. В общей сложности за это время было "зачищено" около 300 тыс. рабочих. И это 300 тыс. квалифицированных рабочих. Власть на предприятия стала принадлежать главному директору (обязательно члену партии), и образование "таких" директоров обычно не превышало и начального. На ответственные посты выдвигались рабочие-коммунисты. Добавим ко всему этому массовые аресты устроенные из-за "саботажа на рабочих местах". Если предприятие не выполняло план, то ответственность ложилась не только на главу предприятия, но и на всех его работников. Из этого я делаю вывод, что на предприятиях создавалась атмосфера страха и гнета.Что же можно вынести положительного из первой пятилетки? А то что не смотря на потерю квалифицированных кадров, правительство партии создало учреждения по повышению квалификации рабочих. Так с 1928 по 1932 гг. число обучающихся на рабочих факультетах увеличилось с 50 тыс. до 285 тыс. Примерно 660 тыс. рабочих-коммунистов "отошли от станка" и заняли более высокие должности или же ушли на курсы повышения квалификации. КПСС обещала продвижение по службе тем рабочим-коммунистам, которые получат соответствующее образование, тем самым набирая более квалифицированных рабочих. Таким образом, кампания по выдвижению новых рабочих на ответственные посты, состоящих в коммунистической партии, прошла успешно. Ввиду этого изменилось лицо рабочего класса. Также исчезла безработица в рабочем классе. На промышленных и строительных предприятия число рабочих выросло с 3,7 млн. до 8,5 млн.В 1930 г. началась массовая миграция крестьян в города на предприятия, которая повлекла за собой новые проблемы. В общих чертах это понижение производительности труда, из-за новых неквалифицированных рабочих.Увеличение текучести кадров, погромы, производственный травматизм - все это влекло к бракованной продукции, в следствии чего к невыполнению пятилетнего плана.Но вовремя принятые меры смогли урегулировать проблему. Вновь были призваны специалисты старой школы. На предприятиях были введены внутренние паспорта, для сокращения текучести кадров и неявки на рабочее место и сдельная зарплата. Ужесточились меры наказания за прогулы. Это не весь список мер, которые вели к новому общественному строю для поднятия экономики государства. Как и было задумано пятилетний план был выполнен за 4 года и 3 месяца.На мой взгляд, не смотря на столь переменное экономическое положение в стране, первый пятилетний план смог добиться некоторых успехов, хоть и не тех, что были поставлены. В таблице указаны запланированные показатели до поправки, которая их увеличила в разы. (см. табл. №1.)