Решите пример 2/2/5+14/2/3-0,8 (первая цифра 2 и 14 это целое а сам пример переведите в деся??ичную дробь из дробной части) СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Математика

Решите пример 2/2/5+14/2/3-0,8 (первая цифра 2 и 14 это целое а сам пример переведите в деся??ичную дробь из дробной части) СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Автор: Гость