Решите пример 2/2/5+14/2/3-0,8 (первая цифра 2 и 14 это целое а сам пример переведите в деся??ичную дробь из дробной части) СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Математика
Решите пример 2/2/5+14/2/3-0,8 (первая цифра 2 и 14 это целое а сам пример переведите в деся??ичную дробь из дробной части) СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 надо разделить  на 2/5 или  2 целых и 2/5?
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