В первом пакети 11кг а во втором в 4 раза больше чем в первом цена за кг 3 рубля сколь??о всего рублей заплатили

Математика
В первом пакети 11кг а во втором в 4 раза больше чем в первом цена за кг 3 рубля сколь??о всего рублей заплатили
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
55 на 3 равно 165 11 на4 = 44+11=55

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Мектептің жаны - мұғалім . Мұғалім қанда болса, мектеп сондай болмақшы. Яғни мұғалім білімді болса , ол мектептен балалар көбірек білім алып шықпақ...
Ответить
Математика
Выполни деление: (56a+32):4 Ответ: (результатзаписывай без промежутков; используй латинскую раскладку)
Ответить
Другие предметы
Помогите пожалуйста!
Ответить
История
Описать пятилетки СССР
Ответить
Математика
Решите пример 2/2/5+14/2/3-0,8 (первая цифра 2 и 14 это целое а сам пример переведите в деся??ичную дробь из дробной части) СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!...
Ответить