В первом пакети 11кг а во втором в 4 раза больше чем в первом цена за кг 3 рубля сколь??о всего рублей заплатили

Математика

В первом пакети 11кг а во втором в 4 раза больше чем в первом цена за кг 3 рубля сколь??о всего рублей заплатили

Автор: Гость