В первом пакети 11кг а во втором в 4 раза больше чем в первом цена за кг 3 рубля сколь??о всего рублей заплатили
Математика
В первом пакети 11кг а во втором в 4 раза больше чем в первом цена за кг 3 рубля сколь??о всего рублей заплатили
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
55 на 3 равно 165 11 на4 = 44+11=55
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Выполни деление: (56a+32):4 Ответ: (результатзаписывай без промежутков; используй латинскую раскладку)
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