Помогите с задачей! 1. На клетчатой бумаге размером 1см на 1см изображён четырёхуг??льник. Найдите его площадь в квадратных сантиметрах.

Геометрия

Помогите с задачей! 1. На клетчатой бумаге размером 1см на 1см изображён четырёхуг??льник. Найдите его площадь в квадратных сантиметрах.

Автор: Гость