Помогите с задачей! 1. На клетчатой бумаге размером 1см на 1см изображён четырёхуг??льник. Найдите его площадь в квадратных сантиметрах.
Геометрия
Помогите с задачей! 1. На клетчатой бумаге размером 1см на 1см изображён четырёхуг??льник. Найдите его площадь в квадратных сантиметрах.
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