Бригада по плану должна была изготовить 150 деталей за смену. однако она перевыполнила план на х%. состав те формулу, выражающую зависимость у (числа изготовленнвх деталей) от х. найдите по формуле значение у при котором х=10

Математика

Бригада по плану должна была изготовить 150 деталей за смену. однако она перевыполнила план на х%. состав те формулу, выражающую зависимость у (числа изготовленнвх деталей) от х. найдите по формуле значение у при котором х=10

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