Бригада по плану должна была изготовить 150 деталей за смену. однако она перевыполнила план на х%. состав те формулу, выражающую зависимость у (числа изготовленнвх деталей) от х. найдите по формуле значение у при котором х=10
Математика
Бригада по плану должна была изготовить 150 деталей за смену. однако она перевыполнила план на х%. состав те формулу, выражающую зависимость у (числа изготовленнвх деталей) от х. найдите по формуле значение у при котором х=10
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перевыполнение плана составит 150*x/100 общее кол-во деталей с перевыполнением: y=150+150*x/100=150(1+x/100) при x=10: y=150(1+10/100)=150*1.1=165 Ответ: y=150(1+x/100); при x=10 y=165
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