Объясните, как влияет подстилающая поверхность на климат территории.
География
Объясните, как влияет подстилающая поверхность на климат территории.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Солнечные лучи прогревают не воздух,а подстилающую поверхность .Вода,лед,снег - отражают солнечные лучи
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