. Объясните, какая функция государства более важна: 1) поддержание справедливости, 2) поддержание мира, 3) согласование интересов населения, 4) развитие частной инициативы.
Обществознание
. Объясните, какая функция государства более важна: 1) поддержание справедливости, 2) поддержание мира, 3) согласование интересов населения, 4) развитие частной инициативы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поддержание мира или развитие,но скорее всего первое
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