. Объясните, какая функция государства более важна: 1) поддержание справедливости, 2) поддержание мира, 3) согласование интересов населения, 4) развитие частной инициативы.

Обществознание

. Объясните, какая функция государства более важна: 1) поддержание справедливости, 2) поддержание мира, 3) согласование интересов населения, 4) развитие частной инициативы.

Автор: Гость