Составьте текст,используя как можно больше этих слов. Дождливый,грозовой,воздуш??ый,озёрный,морской,небесный,речной,береговой,лесной,сосновый,осенний,гористый. Помогите пожалуйста.

Русский язык
Составьте текст,используя как можно больше этих слов. Дождливый,грозовой,воздуш??ый,озёрный,морской,небесный,речной,береговой,лесной,сосновый,осенний,гористый. Помогите пожалуйста.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дождливый день, воздушный шар, грозовой перевал,озерный камыш,сорской бой,небесный тихоход,речной рак,береговой уступ,лесной олень, сосновый бор,осенний лист, гористый хребет.
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