Составьте текст,используя как можно больше этих слов. Дождливый,грозовой,воздуш??ый,озёрный,морской,небесный,речной,береговой,лесной,сосновый,осенний,гористый. Помогите пожалуйста.

Русский язык

Составьте текст,используя как можно больше этих слов. Дождливый,грозовой,воздуш??ый,озёрный,морской,небесный,речной,береговой,лесной,сосновый,осенний,гористый. Помогите пожалуйста.

Автор: Гость