Объясните орфограммы возвыше(н,нн)ости, (перед)нами, на низме(н,нн)ости,с каме(нн,н)ой, (не)большим, ко(нн,н)ый, задн..ем , г..сподского, ра..корме(нн.н)ые, под..мались. подн..мали. в.сели д..ржась. прое..жали широк..м више(н...

Гость: Гость:

Объясните орфограммывозвышенности( суфф -енн-), перед (предлог) нами, на низменности(суфф -енн),с каменной(основа камен- оканчивается на н + суфф н), небольшим( можно заменить маленький), конный( основа кон- лканчивается на н +суфф.н) , задн..ем , господского(слов. слово), раскормленные( приставка на -з- перед глухой пишется -с-; нн = это причастие есть приставка), подимались(чередование я\им прднять- прднимать). поднимали висели( повисли) держась(держим). проезжали(езда) широким каким?вишенником(основа вишн- оканчивается на н + суфф.н) . упросил(просит). остановиться(стань). жестких(жесть). широкой(ширь). долины р.п. будто (запомнить) принять(приблизить), владенье (власть)