Объясните, пожалуйста, как выполнить? Вибрати одиничний відрізок, позначити буквою е. Побудувати відрізок довжиною 0,7е; 1 5\6е; 3,(7)е.

Алгебра

Объясните, пожалуйста, как выполнить? Вибрати одиничний відрізок, позначити буквою е. Побудувати відрізок довжиною 0,7е; 1 5\6е; 3,(7)е.

Автор: Гость