Объясните, пожалуйста, как выполнить? Вибрати одиничний відрізок, позначити буквою е. Побудувати відрізок довжиною 0,7е; 1 5\6е; 3,(7)е.
Алгебра
Объясните, пожалуйста, как выполнить? Вибрати одиничний відрізок, позначити буквою е. Побудувати відрізок довжиною 0,7е; 1 5\6е; 3,(7)е.
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