Объясните зависимость характера течения от рельефа реки Миссисипи?

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Реки Северной Америки: различия по характеру течения, типу питания и режиму. Хозяйственное использование рек, экологические проблемы. Крупнейшими реками Северной Америки являются Миссисипи с притоком Миссури (самая длинная река материка — 6420 км) , река Святого Лаврентия, Рио-Гранде, относящиеся к бассейну Атлантического океана, Маккензи, впадающая в Северный Ледовитый океан, Юкон, Колумбия, Колорадо, относящиеся к бассейну Тихого океана. Бассейн внутреннего стока занимает незначительную площадь и не имеет крупных рек. Миссисипи, река Святого Лаврентия, Маккензи, Юкон имеют преимущественно равнинный характер течения, а Колумбия и Колорадо — горный, причём река Колорадо славится своим каньоном, достигающим 1800 м глубины. На реках есть водопады, например, всемирно известный Ниагарский водопад на реке Ниагара высотой более 50 м. Большинство рек Северной Америки имеет смешанное питание с преобладанием дождевого, поэтому для них характерно весеннее половодье. Реки северной части материка, в том числе Юкон и Маккензи, имеют преимущественно снеговое питание, поэтому для них характерно весенне-летнее половодье, когда начинается таяние снега. Для Маккензи в весенний период характерны ледяные заторы. Реки Северной Америки имеют большое значение в хозяйственной деятельности людей. На реках Колумбия, Колорадо и Теннесси (приток Миссисипи) построены мощные ГЭС. Миссисипи и река Святого Лаврентия имеют огромное транспортное значение, поэтому, например, Миссисипи часто называют «американской Волгой» . Значительная часть воды рек южной части материка используется для орошения полей. Многие реки Северной Америки испытывают серьезные экологические проблемы в результате деятельности человека: загрязнение промышленными отходами, снос в реки избытка минеральных удобрений, эрозионная деятельность рек, процесс опустынивания п снижения уровня воды в реках в юго-западных регионах США.