Объясните значение понятий " архонт ", " демократия ", " тиран ", " реформа", " Народное ??обрание"
История
Объясните значение понятий " архонт ", " демократия ", " тиран ", " реформа", " Народное ??обрание"
Ответ(ы):
Гость:
Архо́нт (др.-греч. ἄρχων — начальник, правитель, глава; от ἄρχη — начало, власть) — высшее должностное лицо в древнегреческих полисах (городах-государствах).
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