Объясните значение слова журналист Альманах словарь
Литература
Объясните значение слова журналист Альманах словарь
Ответ(ы):
Гость:
Журналист, -а, м. Литературный работник, занимающийся журналистикой. II ж. журналистка, -и. II прил. журналистский, -ая, -ое. журналист - литературный работник, занимающийся журналистикой
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Другие предметы
Математика
1)Сколько людей ездит на автобусах, если известно, что их 48% от всего населения Ижевска, и нам до населения в 1000000 человек не хватает 389367 че...