Объясните значение слова журналист Альманах словарь

Литература
Объясните значение слова журналист Альманах словарь
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Журналист, -а, м. Литературный работник, занимающийся журналистикой. II ж.  журналистка, -и. II прил.  журналистский, -ая, -ое. журналист - литературный работник, занимающийся  журналистикой
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
9570ц= т?сколько?..........Как
Ответить
Алгебра
Очень надо. Баллов мало. Ну очень нужно хоть что нибудь. За ранее спасибо
Ответить
Другие предметы
Список правил для всех участников дорожного движения
Ответить
Математика
1)Сколько людей ездит на автобусах, если известно, что их 48% от всего населения Ижевска, и нам до населения в 1000000 человек не хватает 389367 че...
Ответить
Химия
Определите степень окисления атомов в следующих соединениях LiH,Al4Cl3,PH3,FeO,BaO,H2S,NaNO3,CuSO4.
Ответить