Обоснуйте, по каким причинам, с вашей точки зрения, возникло правою Для чего оно нужно?
Обществознание
Обоснуйте, по каким причинам, с вашей точки зрения, возникло правою Для чего оно нужно?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В мире был хаос, трудно было контролировать народ. Появилось гос-во, а в след за ним появилось право. Право нужно для регулирования порядка в народе.
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