Обозначь приставки зацветает ива на ивовый пир спешат гости неуклюжий толстый шм??ль быстрые муравьи бабочки коврики все хотят полакомиться сладкой пыльцой вот отцветет ива зазеленеет тут и пиру конец

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Обозначь приставки зацветает ива на ивовый пир спешат гости неуклюжий толстый шм??ль быстрые муравьи бабочки коврики все хотят полакомиться сладкой пыльцой вот отцветет ива зазеленеет тут и пиру конец
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЗАцветает,НЕуклюжий,ПОлакомиться,ОТцветет,ЗАзеленеет.
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