Обозначь приставки зацветает ива на ивовый пир спешат гости неуклюжий толстый шм??ль быстрые муравьи бабочки коврики все хотят полакомиться сладкой пыльцой вот отцветет ива зазеленеет тут и пиру конец

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Обозначь приставки зацветает ива на ивовый пир спешат гости неуклюжий толстый шм??ль быстрые муравьи бабочки коврики все хотят полакомиться сладкой пыльцой вот отцветет ива зазеленеет тут и пиру конец

Автор: Гость