Обозначьте суффиксы прилагательных и причастий я зимнюю ветку сломал

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Обозначьте суффиксы прилагательных и причастий я зимнюю ветку сломал
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зимнюю - прилагательное, суффикс Н.               Это все?
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