Обозначьте суффиксы прилагательных и причастий я зимнюю ветку сломал
Русский язык
Обозначьте суффиксы прилагательных и причастий я зимнюю ветку сломал
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зимнюю - прилагательное, суффикс Н. Это все?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
Расстояние между селами 65 км. Из этих сел одновременно навтречу к друг другу выихали 2 вилосипедиста, один ехал со скоростью 14 км/час другой 12км...
Русский язык
Героями литературных произведений были люди высоких положений княза иерахи церк??и.Расставьте в этом предложии знаки перепинание и подчеркните сказ...
Английский язык