Обращения, вводные и вставные конструкции (8 класс) 1. Выпишите номера предложений, в которых есть обращение (знаки препинания не расставлены) 1. Широко ты Русь по лицу земли в красе царственной развернулась. 2. Родина многи...

Русский язык

Обращения, вводные и вставные конструкции (8 класс) 1. Выпишите номера предложений, в которых есть обращение (знаки препинания не расставлены) 1. Широко ты Русь по лицу земли в красе царственной развернулась. 2. Родина многих выдающихся открытий Россия. 3. Люблю твою Россия старину. 4. Дни весны долгожданны, но коротки. 2. Укажите номера правильных вариантов. В этих предложениях вводное слово обозначает различные чувства. 1. Из всех певчих птиц, пожалуй, самая близкая к человеку птица - скворец. 2. Может, вместо зимы на полях лебеди сели на луг? 3. К несчастью, то ж бывает у людей: Как ни полезна вещь, - цены не зная ей, Невежда про нее свой толк всё к худшему клонит. 4. К счастью, погода была тихая, а пруд словно заснул. 3. Выпишите номера предложений, в которых слово видно будет вводным словом (знаки препинания не расставлены). 1. Из предыдущей главы уже видно, в чем состоял главный предмет его вкуса и склонностей. 2. Видно было, как всё сильнее росло её удивление. 3. И вдали за рекой видно за опушкой, сонный сторож стучит мертвой колотушкой. 4. Предположения и соображения, блуждавшие по её лицу, видно были очень приятны. 4. Среди предложений 8-12 найдите предложение с вводным словом. Напишите номер этого предложения. (8) Мы направились на шум прибоя. (9) Но наши приключения не закончились. (10) Мы попали в очень глубокие овраги с крутыми склонами. (11) Один раз наш соратник чуть было не сорвался. (12) К счастью, он вовремя ухватился за корни старой ели. 5. В приведенных ниже предложениях расставлены все запятые. Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-ие) запятую(-ые) при вводном слове. Через несколько минут он скрылся в чаще леса. Обсудив положение, мы решили продолжать путь без проводника, (1) но, (2) к величайшей нашей досаде, (3) совсем потеряли тропу и не могли её найти. 6. В приведенном ниже предложении расставлены все запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые при вводной конструкции. Это, (1) по всей вероятности, (2) нам удалось бы, (3) но один из путников решил над ним подтрунить. 7. Выпишите цифры, обозначающие запятые при вводной конструкции: Говорят(1) что (2)завтра(3) погода изменится. 8. Укажите предложение с вводным словом (знаки препинания не расставлены): 1) Я верю тебе дядя. 2) Тимур Тебя ищет твой дядя. 3) Правда утром он сделал ошибку. 4) Ему ли карлику тягаться с исполином? 9. Найдите предложения, в которых есть вводное предложение: 1) Печорин, я уже, кажется, говорил, страстно любил охоту. 2) Ты, сказывают, петь великий мастерище. 3) Но, может быть, вы хотите знать окончание истории Бэлы. г) Я, к сожалению, должен прибавить, что в этом же году Павла не стало. 10. На месте каких цифр в предложениях должны стоять запятые? Наш сосед (1) должно быть (2) заболел. Строительство к осени (3) должно быть (4) закончено. 1) 1,2,3,4 2) 1,2 3) 3,4 11. На месте каких цифр в предложениях должны стоять запятые? Эта маленькая птичка с большой головой и большим клювом (1) казалось (2) дремала. Сквозь тучи на небе неясно просвечивало солнце, и это (3) казалось (4) мне хорошим знаком. 1) 1,2,3,4 2) 1,2 3) 3,4 12. В каком предложении (-ях) должна быть одна запятая? 1) Ты письмо мое милый не комкай... 2) Здравствуй тяжкая работа. 3) О муза ты была мне другом! 4) Нет дорогой ты не прав! 13. На месте каких цифр в предложениях должны стоять запятые? Очевидно (1) все уехали в город за покупками. Я видел счастливого человека (2) заветная мечта которого осуществлялась так (3) очевидно. 1) 1,2,3 2) 1 3) 2,3 4) 1,2 14. На месте каких цифр в предложениях должны стоять запятые? Я (1) возможно (2) уеду на этой неделе. Я думаю, что это (3) возможно. 1) 1,2,3 1,2 2) 1,2 3) 3 4) 2,3 15. На месте каких цифр в предложениях должны стоять запятые? Кстати (1) он сам (2) видимо (3) не знал о случившемся. Все, что мы принесли оказалось (4) кстати. 1) 1,4 2) 2,3 3) 1,2,3 4) 1,2,3,4 16. Выпишите номера предложений, в которых подчеркнутые сочетания являются вставными конструкциями (знаки препинания не расставлены) 1. Его интересовало всё и разборка и чистка оружия и рассказы из военной жизни. 2. Мне я вам прямо скажу нянчиться с вами некогда. 3. Мы переночевали в избе у мальчика его звали Лёнька Зуев выкурили по папиросе и легли спать. 4. Пушкин это великий русский поэт. 17. Укажите, чем осложнено данное предложение (знаки препинания не расставлены): Две фигуры в темных платьях они прежде были в светлых стояли над чем-то: 1) обращением; 2) вводным словом; 3) вводным предложением; 4) вставной конструкцией. 18. Найдите предложения, содержащие вставные конструкции (знаки препинания не расставлены): 1) Вы я думаю привыкли к этим великолепным картинам. 2) Весь месяц за исключением нескольких дней стояла тридцатиградусная жара. 3) Владимир Сергеевич так звали молодого человека в пальто с недоумением посмотрел и торопливым шепотом заговорил. 4) Часто приходилось общаться жестами чужого языка я просто не знал и многие принимали меня за немого.

Автор: Гость