Первые 3 часа автомобиль ехал со скоростью 110 км/ч, следуещие 3 часа-со скоростью 35к??/ч, а последний 3 часа - со скоростью 50 км/ч. Найдите среднию скорость автомобиля на протяжение всего пути. (110+35+50):3=65 км/ч средняя ...
Математика
Первые 3 часа автомобиль ехал со скоростью 110 км/ч, следуещие 3 часа-со скоростью 35к??/ч, а последний 3 часа - со скоростью 50 км/ч. Найдите среднию скорость автомобиля на протяжение всего пути. (110+35+50):3=65 км/ч средняя скорость/ За такое решение дадут 2 балла на ОГЕ. Только мне нужно знать, чтобы точно..
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Vср=(s1+s2+s3)/(t1+t2+t3) v=(110*3+35*3+50*3)/(3+3+3)=3*(110+35+50)/9=195/3=65км/ч-средняя скорость
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