Первые 3 часа автомобиль ехал со скоростью 110 км/ч, следуещие 3 часа-со скоростью 35к??/ч, а последний 3 часа - со скоростью 50 км/ч. Найдите среднию скорость автомобиля на протяжение всего пути. (110+35+50):3=65 км/ч средняя ...

Математика

Первые 3 часа автомобиль ехал со скоростью 110 км/ч, следуещие 3 часа-со скоростью 35к??/ч, а последний 3 часа - со скоростью 50 км/ч. Найдите среднию скорость автомобиля на протяжение всего пути. (110+35+50):3=65 км/ч средняя скорость/ За такое решение дадут 2 балла на ОГЕ. Только мне нужно знать, чтобы точно..

Автор: Гость