Укажите группу глаголов, в которых ударение поставлено правильно. А позв(о)нишь, ??(е)рдиться, п(а)сти Б пон(я)ли, прин(я)л, з(а)дала В взял(а), понял(а), пр(и)нял Г прин(я)ла, нен(а)видеть, понял(и)

Русский язык

Укажите группу глаголов, в которых ударение поставлено правильно. А позв(о)нишь, ??(е)рдиться, п(а)сти Б пон(я)ли, прин(я)л, з(а)дала В взял(а), понял(а), пр(и)нял Г прин(я)ла, нен(а)видеть, понял(и)

Автор: Гость