Укажите группу глаголов, в которых ударение поставлено правильно. А позв(о)нишь, ??(е)рдиться, п(а)сти Б пон(я)ли, прин(я)л, з(а)дала В взял(а), понял(а), пр(и)нял Г прин(я)ла, нен(а)видеть, понял(и)
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Укажите группу глаголов, в которых ударение поставлено правильно. А позв(о)нишь, ??(е)рдиться, п(а)сти Б пон(я)ли, прин(я)л, з(а)дала В взял(а), понял(а), пр(и)нял Г прин(я)ла, нен(а)видеть, понял(и)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В) взялА, понялА, прИнял
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