Один самолёт пролетает в 1\5 часа 90 км, а другой в 1\10 часа 60 км . На сколько один самолёт пролетает в час больше другого ?
Математика
Один самолёт пролетает в 1\5 часа 90 км, а другой в 1\10 часа 60 км . На сколько один самолёт пролетает в час больше другого ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
90 км:1/5 час=90*5=450 км/час (скорость 1-го) (V=S:t) 60 км:1/10 час=60*10=600 км/час (скорость 2-го) 600 км/час-450 км/час=150 км/час Ответ: второй самолет пролетает в час на 150 км больше первого
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