Один самолёт пролетает в 1\5 часа 90 км, а другой в 1\10 часа 60 км . На сколько один самолёт пролетает в час больше другого ?

Математика

Один самолёт пролетает в 1\5 часа 90 км, а другой в 1\10 часа 60 км . На сколько один самолёт пролетает в час больше другого ?

Автор: Гость