Помогите, пожалуйста, с решением квадратных уравнений!
Алгебра
Помогите, пожалуйста, с решением квадратных уравнений!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение на фото))))))))))))))))))))))))))))))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Сравните а)25процентов от50 50процентов от 25 б)15процентов от 36 36процентов от 15 в)20процентов от 40 40процентов от 20 г)1процент от 10...
Математика
Реши задачу 15 в первую школу привезли 62 коробки с книгами, во вторую -57 коробок. в п??рвую школу привезли на 235 книг больше, чем во вторую.скол...
Английский язык
Complete the sentence with verb in the box. ( can, was(x4), wasn't, were, weren't, could, couldn't) 1. Our teacher ... at school last week becaus...