Пожалуйста срочно мне надо на завтра
Русский язык
Пожалуйста срочно мне надо на завтра
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Если написанное стало известно, вошло в силу, его уже не изменишь, не исправишь, отвечай за это . 2. Ласковое слово от чистого сердца растопит даже камень , нужно побольше говорить ласковых слов ! И всем будет приятно !! 3. Думай над тем что говоришь ! Продумывай все действия на перед, иногда последствия могут быть плачевными
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