Пожалуйста срочно мне надо на завтра

Гость: Гость:

1. Если написанное стало известно, вошло в силу, его уже не изменишь, не исправишь, отвечай за это . 2. Ласковое слово от чистого сердца растопит даже камень , нужно побольше говорить ласковых слов ! И всем будет приятно !! 3. Думай над тем что говоришь ! Продумывай все действия на перед, иногда последствия могут быть плачевными