Доделать предложение. Заря бывает не только . . . , но и . . . .

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Доделать предложение. Заря бывает не только . . . , но и . . . .
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Автор: Гость
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Гость:
Заря бывает не только красивой, но и удивительной.
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