Решите уравнение: -5x+9(2x-1)=9x-1
Алгебра
Решите уравнение: -5x+9(2x-1)=9x-1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-5x+9(2x-1)=9x-1 -5x+18x-9=9x-1 -4x=-8 4x=8 x=8:4 x=2
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