Помогите с органической химией. Тема: Сложные эфиры и амиды
Химия
Помогите с органической химией. Тема: Сложные эфиры и амиды
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Химические свойства.1. Реакция гидролиза или омыления.Как уже было сказано выше, реакция этерификации является обратимой, поэтому в присутствии кислот будет протекать обратная реакция, называемая гидролизом, в результате которой образуются исходные жирные кислоты и спирт:Реакция гидролиза катализируется и щелочами; в этом случае гидролиз необратим:так как получающаяся карбоновая кислота со щелочью образует соль:R – COOH + NaOH R – COOH + H2O2. Реакция присоединения.Сложные эфиры, имеющие в своем составе непредельную кислоту или спирт, способны к реакциям присоединения. Например, при каталитическом гидрировании они присоединяют водород.3. Реакция восстановления.Восстановление сложных эфиров водородом приводит к образованию двух спиртов:4. Реакция образования амидов.Под действием аммиака сложные эфиры превращаются в амиды кислот и спирты:R'-CO-OR" + NH3 R'-CO-NH2 + R"OH.
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