Обратитесь к басне И.А. Крылова lt;Волк на псарнеgt;. Проанализуйте её речевую скутуру. В речи какрих персонажей используется восклицательное предложение? Выпишите их. Определите, какие интонацыей выражины в этих предложениях
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Обратитесь к басне И.А. Крылова lt;Волк на псарнеgt;. Проанализуйте её речевую скутуру. В речи какрих персонажей используется восклицательное предложение? Выпишите их. Определите, какие интонацыей выражины в этих предложениях
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В речи волка и псарей.Они выражены восклицательной интонацией.
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