Обратитесь к басне И.А. Крылова lt;Волк на псарнеgt;. Проанализуйте её речевую скутуру. В речи какрих персонажей используется восклицательное предложение? Выпишите их. Определите, какие интонацыей выражины в этих предложениях

Русский язык

Обратитесь к басне И.А. Крылова lt;Волк на псарнеgt;. Проанализуйте её речевую скутуру. В речи какрих персонажей используется восклицательное предложение? Выпишите их. Определите, какие интонацыей выражины в этих предложениях

Автор: Гость