С одного участка собрали 8 меш. картошки по 15 кг в каждом. Со второго на 23 кг больше. Сколько кг. картошки собрали с обеих участков?

Математика

С одного участка собрали 8 меш. картошки по 15 кг в каждом. Со второго на 23 кг больше. Сколько кг. картошки собрали с обеих участков?

Автор: Гость