С одного участка собрали 8 меш. картошки по 15 кг в каждом. Со второго на 23 кг больше. Сколько кг. картошки собрали с обеих участков?
Математика
С одного участка собрали 8 меш. картошки по 15 кг в каждом. Со второго на 23 кг больше. Сколько кг. картошки собрали с обеих участков?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С одного участка собрали 8х15 = 120 кг со второго участка собрали на 23 ---- (8х15)+23=143 С двух участков собрали: 263
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