В лесу осень. За Донном в лесу прижилась тихая, ласковая осень. Кусты шиповника и к??асные ягоды в редкой листве пылали, как огненные язычки. Горький запах дубовой коры заполнял лес. На траве в тени лежала роса. Рядом стоял кус...

Русский язык

В лесу осень. За Донном в лесу прижилась тихая, ласковая осень. Кусты шиповника и к??асные ягоды в редкой листве пылали, как огненные язычки. Горький запах дубовой коры заполнял лес. На траве в тени лежала роса. Рядом стоял куст черноклена. Нарядный, он весь сиял под холодным осенним солнцем. В 1 3 4 5 ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПОДЧЕРКНИТЕ ОСНОВУ. ВЫПИШИТЕ ИЗ ТЕКСТА ВСЕ ИМЕНА ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ.????????

Автор: Гость