Вставь пропущенные буквы. обозначь орфограммы. подчеркни фразеологизм.
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Вставь пропущенные буквы. обозначь орфограммы. подчеркни фразеологизм.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Щуриться на солнце.прекрасно смотрится на нем. разбежаться для прыжка с парашютом. корзина с вкусными сочными плодами. расстилается по долине. желтый цыпленок. когда рак на горе свистнет . капли свиснули с крыши. бескрайний простор. безвкусный. цыганская цирковая презентация. легко
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