Составь из простых предложений сложное выбрав для связи союзов (и, а или но) 1 Время шло .Никто не приходил ( но) 2 Автобус мчался по шоссе .Мы бежали вдаль дороги (А)

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Составь из простых предложений сложное выбрав для связи союзов (и, а или но) 1 Время шло .Никто не приходил ( но) 2 Автобус мчался по шоссе .Мы бежали вдаль дороги (А)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Время шло, но никто не приходил. Автобус мчался по шоссе, а мы бежали вдоль дороги
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