Спящая царевна Сходства с народной сказкой
Литература
Спящая царевна Сходства с народной сказкой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Общее царевна -главная героиня, спасает жених, засыпает ( умирает) в результате колдовства. Различие - у Жуковского переводной сюжет, почти не изменён, а у Пушкина - многое взято из русского устного народного творчества: обращение Елисея к ветру. . и пр. , в первой сказке царевна засыпает, во второй- умирает.
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