Спящая царевна Сходства с народной сказкой

Гость: Гость:

Общее царевна -главная героиня, спасает жених, засыпает ( умирает) в результате колдовства. Различие - у Жуковского переводной сюжет, почти не изменён, а у Пушкина - многое взято из русского устного народного творчества: обращение Елисея к ветру. . и пр. , в первой сказке царевна засыпает, во второй- умирает.