1. Как можно озаглавить текст? На рассвете в розовом снегу я увидел следы лисицы. Они уходили от шоссе в сторону городского парка. В утреннем небе высоко над домами кружили и спорили галки. Ворона сидела на берёзе и с удивление...

Русский язык
1. Как можно озаглавить текст? На рассвете в розовом снегу я увидел следы лисицы. Они уходили от шоссе в сторону городского парка. В утреннем небе высоко над домами кружили и спорили галки. Ворона сидела на берёзе и с удивлением разглядывала молодого серого пуделя. А тот прыгал и лаял задорно и незлобно. В полдень ко мне на балкон прилетела синица и заглянула нетерпеливо в окно. Мой кот метался по широкому подоконнику и тыкался чёрным носом в холодное стекло. Так хотелось ему поймать любопытного гостя!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зимний будний, или зимняя жизнь эм... чтоб еще придумать ну может просто зима 
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