На хлебозавод в два цеха привезли 84 одинаковых мешка муки. первый цех получил 3816 к?? муки , а второй цех- 2232 кг.сколько мешков муки получили каждый цех

Математика

На хлебозавод в два цеха привезли 84 одинаковых мешка муки. первый цех получил 3816 к?? муки , а второй цех- 2232 кг.сколько мешков муки получили каждый цех

Автор: Гость