На хлебозавод в два цеха привезли 84 одинаковых мешка муки. первый цех получил 3816 к?? муки , а второй цех- 2232 кг.сколько мешков муки получили каждый цех
Математика
На хлебозавод в два цеха привезли 84 одинаковых мешка муки. первый цех получил 3816 к?? муки , а второй цех- 2232 кг.сколько мешков муки получили каждый цех
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)3816+2232=6048(кг)-всего в мешках 2)6048:84=72(кг)-в каждом мешке 3)3816:72=53(меш.)-в первый цех 4) 2232:72=31(меш.)-во второй цех
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