Пож помогите,значение словосочетания САМА С СОБОЙ

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Пож помогите,значение словосочетания САМА С СОБОЙ
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