Сумма трех различных двузначных чисел равна 100. Чему равно наибольшее значение бо??ьшего числа?

Математика
Сумма трех различных двузначных чисел равна 100. Чему равно наибольшее значение бо??ьшего числа?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
80+20=100 наибольшее число 80
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