Сделайте пожалуйста синквейн слова кикимора!
Музыка
Сделайте пожалуйста синквейн слова кикимора!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кикимора безобразна и дурна ломает, пугает, досаждает людям мешает – в спину толкает Лешего жена
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