56:4+2*(120:6-80:20) помогите плизунь
Математика
56:4+2*(120:6-80:20) помогите плизунь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
56 : 4 + 2 × ( 120 : 6 - 80 : 20 ) = 14 + 2 ( 20 - 4 ) = 14 + 2 × 16 = 14 + 32 = 46
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