Постарайтесь придумать для каждой ситуации как можно больше разнообразных компл??ментов: • В кабинете вашего клиента находится много дипломов об участии в международных тренингах, а также спортивных кубков. • Секретарь попрос...

Другие предметы

Постарайтесь придумать для каждой ситуации как можно больше разнообразных компл??ментов: • В кабинете вашего клиента находится много дипломов об участии в международных тренингах, а также спортивных кубков. • Секретарь попросила вас перед встречей подождать десять минут, так как ее руководитель стоит в пробке по дороге на работу. За это время она угостила вас прекрасным кофе с шоколадными конфетами. И вот клиент прибыл. • Офис клиента расположен очень неудобно, но вам хорошо объяснили на reception, как добраться до него, и вы легко нашли дорогу. • Свежий ремонт в помещении, интересная планировка, офис хорошо озеленен. • О компании недавно писали в журнале «Карьера» как об успешно и динамично развивающейся. • У вашего клиента на последней выставке был самый большой и шикарный стенд. • Вы знаете, что недавно клиент опубликовал статью в профильном журнале, но еще ее не читали. • Вы прочитали статью, и у вас возникло желание обсудить ее подробнее с клиентом. • В кабинете клиента висит несколько почетных грамот от администрации города, а также благодарность от общества инвалидов.

Автор: Гость