Рассчитать массовые отношения элементов в формуле:Ca(N O3)2
Химия
Рассчитать массовые отношения элементов в формуле:Ca(N O3)2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M(Ca(NO3)2=40+(14+16*3)*2=164 g/mol W(Ca)=40/164*100%=24.39% W(N)=14*2/164*100%=17.07% W(O)=16*6/164*100%=58.54%
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