В предложение "Ура!"-мы крикнули в один голос.Есть ли в нём фразиологизмы
Русский язык
В предложение "Ура!"-мы крикнули в один голос.Есть ли в нём фразиологизмы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да. Фразеологизм – это устойчивое выражение в переносном значении.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Окружающий мир
Помогите пожалуйста составить кроссворд по естествознанию.На тему солнечная сис??ема.Надо придумать 7 вопросов
Алгебра
Дана функция y=-2x в кубе. Найти: 1) значение функции для x=-1 2) значение аргумента, если y=16; y=-2.