В предложение "Ура!"-мы крикнули в один голос.Есть ли в нём фразиологизмы

Русский язык
В предложение "Ура!"-мы крикнули в один голос.Есть ли в нём фразиологизмы
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да. Фразеологизм – это устойчивое выражение в переносном значении. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
(x+304)*7=2394 помогите пожалуйста
Ответить
Английский язык
Write the names of the streets in the text using abbreviation
Ответить
Окружающий мир
Помогите пожалуйста составить кроссворд по естествознанию.На тему солнечная сис??ема.Надо придумать 7 вопросов
Ответить
Алгебра
Дана функция y=-2x в кубе. Найти: 1) значение функции для x=-1 2) значение аргумента, если y=16; y=-2.
Ответить
Математика
Составьте задачу по указанному уровнению 250-3у=115 пожалуйста помогите срочно
Ответить