Помогите пожалуйста составить кроссворд по естествознанию.На тему солнечная сис??ема.Надо придумать 7 вопросов

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1 Центральная звезда планетной системы? Солнце. 2 Ближайшая планета к Солнцу? Меркурий 3 Какая планета по размеру близка к Земле? Венера 4 Самые распространённые малые тела Солнечной системы? Астероиды 5 Какая планета больше земли в 14 раз? Уран 6 Крупнейший известный объект рассеянного диска? Эрида 7 Карликовая планета, крупнейший известный объект пояса Койпера? Плутон