Составьте задачу по указанному уровнению 250-3у=115 пожалуйста помогите срочно

Математика
Составьте задачу по указанному уровнению 250-3у=115 пожалуйста помогите срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Держи: Всего на складе было 250 деталей, в первый день забрали (y) деталей, а во второй день в два раза больше, сколько деталей забрали в первый день, если после двух дней осталось 115 деталей. Решение: 250-у-2у=115 250-3у=115 -3у=-135 у=45 Ответ:45 деталей. Не забудь сказать спасибо;)
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