Как найти имя существительное и имя прилогательное . Какие вопрсы отвечают на них?

Русский язык
Как найти имя существительное и имя прилогательное . Какие вопрсы отвечают на них?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Имя существительное - кто? что? Имя прилагательное - какой(ая)(ое)(ие)?
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