Как найти имя существительное и имя прилогательное . Какие вопрсы отвечают на них?
Русский язык
Как найти имя существительное и имя прилогательное . Какие вопрсы отвечают на них?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Имя существительное - кто? что? Имя прилагательное - какой(ая)(ое)(ие)?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Английский язык
Вставь am, is, isn't are, aren't, can, can't, do, don't, have got, haven't got, has, hasn't. 1. This ... my friend. 2. I ... a puppet, but I ... ...
Физика
Путь S1=5.4 км от дачи до станции дачник прошел со скоростью v1=6 км/ч .Далее он ехал на ??лектричке ,средняя скорость которой v2=50 км/ч .Определи...
Русский язык