СРОЧНО !! Сочинение на тему "Как я хотел бы отпраздновать свой День Рождения?"
Литература
СРОЧНО !! Сочинение на тему "Как я хотел бы отпраздновать свой День Рождения?"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я бы хотел(а) в свой день рождения что-бы ко мне пришли все мои друзья и мне подарили подарки. чтобы мне и моим друзьям было весело и здорово.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Английский язык
Вставь am, is, isn't are, aren't, can, can't, do, don't, have got, haven't got, has, hasn't. 1. This ... my friend. 2. I ... a puppet, but I ... ...
Физика
Путь S1=5.4 км от дачи до станции дачник прошел со скоростью v1=6 км/ч .Далее он ехал на ??лектричке ,средняя скорость которой v2=50 км/ч .Определи...
Русский язык