Нашишите сообщение как хлеб убирают

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Нашишите сообщение как хлеб убирают
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда  приходит  осень,  колосья  становятся  золотыми.  Хлеб  созрел.  В  поле  выходят  комбайны.  Они  срезают  колосья  и  вымолачивают  из  них  зёрна,  эти  зёрна  по  специальному  длинному  рукаву  высыпаются  в  грузовые  машины.  Машины  везут  зерно  на  ток- это  большая  открытая  площадка,  где  зерно  очищают,  просушивают  под  солнцем.  Потом  зерно  везут  на  элеватор – это  сооружение  для  хранения  зерна.  Дальше  на  мукомольные  заводы,  а  оттуда  на  хлебозаводы   и  пекарни.   Хлеб  пекут  пекари.
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