Нашишите сообщение как хлеб убирают
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Нашишите сообщение как хлеб убирают
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда приходит осень, колосья становятся золотыми. Хлеб созрел. В поле выходят комбайны. Они срезают колосья и вымолачивают из них зёрна, эти зёрна по специальному длинному рукаву высыпаются в грузовые машины. Машины везут зерно на ток- это большая открытая площадка, где зерно очищают, просушивают под солнцем. Потом зерно везут на элеватор – это сооружение для хранения зерна. Дальше на мукомольные заводы, а оттуда на хлебозаводы и пекарни. Хлеб пекут пекари.
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