Нашишите сообщение как хлеб убирают

Гость: Гость:

Когда приходит осень, колосья становятся золотыми. Хлеб созрел. В поле выходят комбайны. Они срезают колосья и вымолачивают из них зёрна, эти зёрна по специальному длинному рукаву высыпаются в грузовые машины. Машины везут зерно на ток- это большая открытая площадка, где зерно очищают, просушивают под солнцем. Потом зерно везут на элеватор – это сооружение для хранения зерна. Дальше на мукомольные заводы, а оттуда на хлебозаводы и пекарни. Хлеб пекут пекари.