Подчеркни фразеологизмы Смех сквозь слёзы, Кот наплакал, Коза забодала, Со слоно??ий хобот, С гулькин нос, с соловьиную лапу
Русский язык
Подчеркни фразеологизмы Смех сквозь слёзы, Кот наплакал, Коза забодала, Со слоно??ий хобот, С гулькин нос, с соловьиную лапу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кот наплакал, С гулькин нос, с соловьиную лапу вроде
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