Помогите прошу составьте и запишите по три слова с предлогами и приставками с,в помогите я не успеваю!!!!

Русский язык
Помогите прошу составьте и запишите по три слова с предлогами и приставками с,в помогите я не успеваю!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С мамой ,с кошкой , с учебником В школе , в дневнике ,в учебнике
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