Укажи слово ,в котором все согласные звонкие ручка,пруд,небо,карандаш
Русский язык
Укажи слово ,в котором все согласные звонкие ручка,пруд,небо,карандаш
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Небо. Здесь все согласные звонкие.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Замените заимствованные слова подходящими по смыслу словами: дефектов мемуары энтузиазмом гилкипером информация мизерное эволюция импонируют имидж ...
Русский язык
Сочинение на тему моё любимое слово пппппппппппппплллллллллллллллллллиииииииииииииииизззззззззззззззз