Укажи слово ,в котором все согласные звонкие ручка,пруд,небо,карандаш

Русский язык
Укажи слово ,в котором все согласные звонкие ручка,пруд,небо,карандаш
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Небо. Здесь все согласные звонкие.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ УРАВНЕНИЕ а) -х²+2х= -15 б) 2-3(х+1)=5-(х+7)-11
Ответить
Русский язык
Замените заимствованные слова подходящими по смыслу словами: дефектов мемуары энтузиазмом гилкипером информация мизерное эволюция импонируют имидж ...
Ответить
Русский язык
Сочинение на тему моё любимое слово пппппппппппппплллллллллллллллллллиииииииииииииииизззззззззззззззз
Ответить
История
СРОЧНО!!!ПОЖАЛУЙСТА!!! СООБЩЕНИЕ НА ТЕМУ "Один день из жизни египетского мальчика"
Ответить
Алгебра
Докажите что функция нечетная,если:
Ответить